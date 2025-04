Biblioteca La Fornace: c’è il poeta Piersanti

E’ uno dei maggiori poeti italiani del nostro tempo e oggi (alle ore 18) sarà alla biblioteca La Fornace di Moie per presentare il suo ultimo lavoro editoriale: "L’isola tra le selve. Poesie scelte 1967-2024". Parliamo di Umberto Piersanti, urbinate, docente universitario, presidente del Centro Mondiale di Poesia Giacomo Leopardi di Recanati.

I suoi testi sono presenti in numerose antologie italiane e straniere e le sue opere sono state tradotte in diversi paesi europei, fino agli Stati Uniti. Dialogherà del suo libro insieme a Riccardo Bravi, critico di poesia de "Il Foglio".

"L’isola tra le selve" è un excursus di vita che si snoda dagli anni Quaranta ai nostri giorni, durante il quale il vissuto personale del poeta s’incontra con le grandi vicende della Storia e con i profondi rivolgimenti della società che entrano in questi versi come forme brucianti dell’esperienza: dal mondo contadino che scompare ai rivolgimenti della società italiana, dagli amori ai dolori che la vita riserva a ciascuno di noi. Nella durezza, talora quasi insopportabile, dell’esistenza, resta costante un amore totale per la natura e un desiderio di vita intenso e struggente.

Un appuntamento di grande fascino con la cultura del nostro tempo.