Biblioteca La Fornace,: "Racconti di viaggio" con Beatrice Orazi

Appuntamento domani sera (ore 21,15, ingresso libero) alla biblioteca La Fornace di Moie con la rassegna "Racconti di viaggio".

Protagonista dell’appuntamento sarà Beatrice Orazi alla scoperta della fauna selvatica. Si intitola, infatti, "Noi e gli animali" il suo viaggio nel mondo animale e vegetale che popola il nostro territorio, non solo attraverso fotografie ma anche video effettuati con fototrappole posizionate in luoghi selvaggi. L’organizzazione è a cura del circolo "Effeunopuntouno" di Moie protagonista questo mese di una serie di eventi in biblioteca.