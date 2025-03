Biblioteca, Mercato delle Erbe e Mole. Ecco il grande risiko dei cantieri

Lavori pubblici e manutenzioni: il clou dell’attività amministrativa è qui. La direzione politica e tecnica dell’area, dall’assessore Stefano Tombolini al dirigente Stefano Capannelli, pone alcuni obiettivi-chiave in ottica Pnrr a dicembre 2025. Tra le opere includiamo la biblioteca comunale, il Mercato delle Erbe, la Mole Vanvitelliana (ponte, sala Tabacchi e sale minori), tutte al 60% dell’esecuzione lavori a sei mesi dalla scadenza del vincolo posto dal Next Generation EU. La pinacoteca ‘Podesti’ sarà consegnata entro questo mese e presto inaugurata, mentre c’è da chiarire lo stato dei lavori del Palaveneto: nel Peg si legge l’80% entro dicembre prossimo, ma lo stop forzato a causa di un incidente potrebbe far slittare le scadenze. Difficile rispettare la tempistica per la fine dei lavori della piscina olimpionica e del tiro a segno a Passo Varano, fissata a dicembre 2025; lo stesso dicasi per le scuole: i nidi Alba Serena, Sabin, Agrodolce, alla scuola d’infanzia Tombari e la mensa alle Ungaretti.

Grande spazio nei prossimi due anni verrà assorbito anche dalla gestione dei cimiteri comunali, da quello di Tavernelle ai minori delle frazioni. In questo ambito rientra il progetto dell’impianto di cremazione all’interno del cimitero centrale (davanti alla Sala del Commiato). Un progetto che sta andando avanti spedito dopo aver superato e aver ricevuto il via libera dalla Conferenza di Servizi. L’assessore Tombolini conta di poterlo attivare nei primi mesi del 2026. Notizie non buone per il restyling (arredi e illuminazione) di corso Garibaldi i cui lavori stanno slittando ancora. Originariamente si parlava di consegna dei lavori al massimo entro settembre, ora siamo già a novembre, possibilmente prima delle iniziative per il Natale 2025-26. Ad aprile confermata la demolizione dell’ex istituto Benincasa alla Palombella, mentre i parcheggi in centro storico, Birarelli e via del Faro, vedranno i lavori aggiudicati a fine anno. Infine piazza d’Armi: il primo stralcio per il nuovo mercato, vedrà i lavori consegnati tra settembre e ottobre.