Biblioteca Sassi, progetto di ricerca per valorizzare i beni custoditi

La biblioteca multimediale "R. Sassi" diventa sempre più digitale: è stata selezionata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia per un progetto di ricerca nell’ambito dei "Cantieri di digitalizzazione", un bando Pnrr a cui il Comune di Fabriano si è candidato risultando vincitore.

La Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali ha aperto ad aprile 2025 una manifestazione di interesse per creare una lista di istituti interessati a ospitare la realizzazione di progetti di ricerca, a finalità formativa, afferenti al processo di trasformazione digitale in atto. Il Comune in rappresentanza della "Biblioteca Sassi e Archivio storico comunale", ha manifestato il proprio interesse a ospitare un borsista.

L’Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali si è candidata per attivare una borsa di studio presso la Biblioteca di Fabriano. È così che è avvenuto il machting che ha consentito di concretizzare un progetto di ricerca condotto da un giovane borsista che avrà la durata di nove mesi, riconoscerà un compenso allo stesso e un contributo al Comune di 9.216 euro per la copertura delle spese di tutoraggio.

Il patrimonio oggetto del progetto di digitalizzazione riguarderà i beni cartacei della Biblioteca e dell’annesso Archivio storico comunale, entrambi ricompresi nel Sistema Bibliotecario Regionale. "Nello specifico le azioni messe in campo – spiegano dal Comune - riguarderanno l’analisi, la progettazione e il disegno di servizio per l’uso, il riuso e/o la valorizzazione del patrimonio culturale digitalizzato".

"Un passo avanti per la città – dice il sindaco Daniela Ghergo – perché unisce la tradizione custodita dalla Biblioteca a una prospettiva di futuro che punta sulla digitalizzazione e sull’innovazione".