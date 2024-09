Bici, continuano i furti . E-bike sparita da casa

Non si ferma l’ondata di furti di biciclette che ormai da settimane sta interessando la spiaggia di velluto. L’ultimo furto è stato messo a segno venerdì sera, si tratta di una bicicletta elettrica che è stata rubata all’interno del condominio. Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria che ieri mattina, non vedendo la bicicletta ha subito postato la foto su Facebook, nella speranza che qualche utente possa riconoscerla. Due giorni fa i carabinieri hanno arrestato un 30enne sorpreso a rubare una bicicletta sul lungomare, ma è caccia ad un furgone bianco che, secondo alcuni testimoni, sarebbe il mezzo utilizzato dai ladri per riporre le biciclette una volta rubate. Negli ultimi giorni a finire nel mirinno dei malviventi sono soprattutto biciclette elettriche, il più delle volte di un valore superiore ai mille euro.

Rubate anche biciclette di bambini e vecchie biciclette tradizionali, lasciate legate nelle rastrelliere di centro storico e lungomare.