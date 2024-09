Bici e monopattini "selvaggi". Sta arrivando la segnaletica

Bici e monopattini elettrici che sfrecciano anche nelle ore in cui il corso e le piazze del centro sono popolate di persone soprattutto bambini: non sono mancate le proteste nell’ultimo periodo. L’ordinanza che prevede gli orari e le giornate di obbligo di portare i velocipedi a mano in certi orari e giornate è stata emanata a febbraio scorso ma non è mai stata applicata per la mancanza di segnaletica. Ora secondo quanto riferiscono da palazzo la segnaletica è arrivata (venerdì scorso) negli uffici della polizia locale. "A breve – spiegano - dovrebbe avvenire l’installazione compatibilmente con i lavori già programmati per settembre e la ripresa dell’anno scolastico". Dunque solo una volta una volta installata la segnaletica potranno partire i controlli e le eventuali sanzioni per chi non rispetta le regole. Le fasce orarie in cui è stabilito il divieto di transito sono quelle di maggior affluenza di pedoni e nelle quali sarà obbligatorio portare bici e monopattini a mano sarà quindi la sera dalle 17 alle 20 dei giorni festivi e prefestivi e la mattina dalle 9 alle 13 del mercoledì e del sabato in occasione del mercato.