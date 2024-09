Senigallia, ritrova e riconsegna al ragazzo disabile la bici rubata

Ancona, 6 settembre 2024 – Ritrovata a Montemarciano la bicicletta rubata sabato al giovane senigalliese affetto da disabilità. Emanuele aveva denunciato l’accaduto sui social, postando la foto del mezzo con cui è solito spostarsi.

Autonomo al 100%, il giovane si muoveva per le vie della spiaggia di velluto, in sella ad una bicicletta tre ruote: la foto, pubblicata sul nostro giornale è stata fondamentale per far riconoscere il mezzo a Carlo Bolletta, titolare del “Civico 61” di piazza del Papa ad Ancona: “Stavo passando sul lungomare a Marina di Montemarciano e ho notato una bicicletta a tre ruote a ridosso della spiaggia, mi sono fermato per vedere se era quella rubata al ragazzo di Senigallia e quando ho visto che si trattava della stessa bicicletta non ci ho pensato su due volte, l’ho caricata sul furgone con cui mi stavo muovendo per lavoro e mi sono messo in moto per rintracciare il proprietario”.

Bolletta ha contattato la nostra redazione che nei giorni scorsi aveva parlato con il proprietario per pubblicare un articolo, nella speranza che qualcuno dei nostri lettori potesse notare la bicicletta abbandonata. “Tramite un vostro giornalista mi sono messo in contatto con il padre del ragazzo e di conseguenza con lui per restituirgliela – conclude – sono molto contento che possa avere di nuovo la sua bicicletta per spostarsi”.

Sabato mattina alcuni testimoni avevano notato dei giovani armeggiare con alcune biciclette nei pressi della stazione ferroviaria, a poca distanza da dov’è stata rubata la bicicletta di Emanuale. Il sospetto è che il gruppo possa essere lo stesso che ha compiuto il furto.

Ieri pomeriggio Carlo ed Emanuele si sono incontrati e la bici è stata restituita al legittimo proprietario. “Si tratta di una bicicletta non nuova, da cambiare – spiega Emanuele – ma a me serve per spostarmi e fin quando non ne ho un’altra a disposizione, sarei rimasto senza il mezzo con cui riesco agevolmente a muovermi. Non è semplice trovare persone come Carlo che non solo si è impegnato a prendersi in carico la bicicletta, ma anche a cercarmi in modo da poter riconsegnarmela subito”.

Una storia a lieto fine in una città dove i furti di biciclette sono all’ordine del giorno. Con la stessa facilità con cui vengono rubate, vengono abbandonate agli angoli delle strade e ogni giorno, sul gruppo ‘Furti e segnalazioni Senigallia’, lo stesso dove Emanuele ha pubblicato la foto della sua bici dopo che gli era stata rubata, tanti postano l’immagine della propria bicicletta dopo il furto nella speranza che possa essere ritorvata.