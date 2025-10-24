Bici rubata e arnesi da scasso, denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato 55enne, di origine romana ma residente a Senigallia, per furto, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, sorpreso ancora in sella alla E-Bike rubata, è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire diversi arnesi da scasso: una tronchese, una trancia tubi e un martelletto rompi vetro, nonché alcuni coltelli a serramanico. Subito dopo i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione del fermato, rinvenendo diversi oggetti provenienti da furti, tra cui due smartphone e una batteria per bici elettrica nelle settimane scorse. Uno dei due cellulari rinvenuti all’interno dell’abitazione dell’uomo è stato restituito a un uomo di Senigallia che ne aveva denunciato il furto nei primi giorni del mese di settembre. Successivamente anche la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. I carabinieri stanno proseguendo negli accertamenti al fine di rintracciare i proprietari della refurtiva rinvenuta e non ancora restituita, tra cui uno smartphone di colore blu Xiaomi Redmi Note 9, e una batteria Samsung di colore nero per bici elettrica. Si stanno inoltre scandagliando altri episodi di furti di biciclette elettriche verificatisi nei giorni scorsi, per verificare se siano attribuibili allo stesso autore.