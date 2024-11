Bici rubata ritrovata grazie al fiuto infallibile di un poliziotto

Poliziotto libero dal servizio riconosce una bici rubata in estate e ferma il ciclista che viene segnalato alla competente autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Ottimo acume investigativo di un poliziotto della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia, diretto dal Vice Questore Dottoressa Mabj Bosco il quale, nel transitare in via Raffaello Sanzio, ha notato un giovane in sella ad una bicicletta di colore bianco che corrispondeva alla descrizione di una rubata e denunciata nell’estate appena trascorsa. Raggiunto e fermato il ciclista, l’Ufficiale di polizia giudiziaria, dopo essersi qualificato, ha richiesto l’intervento dei colleghi della Squadra Volante con cui ha effettuato gli accertamenti del caso che hanno dato esito positivo: il numero di telaio impresso sul velocipede è risultato associato alla bici oggetto di furto denunciato lo scorso 10 agosto da una senigalliese. Successivamente gli agenti hanno provveduto alla restituzione della bici alla legittima proprietaria che, nel ringraziare gli agenti, ha ammesso che ormai aveva perso la speranza del suo ritrovamento. Ennesima prova del costante controllo del territorio da parte delle donne e uomini della Polizia di Stato.