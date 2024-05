Bicicletta della Memoria, tanti eventi per l’Europa

L’iniziativa ‘Bicicletta della Memoria’ fa tappa a Senigallia. La bicicletta europea è partita il 9 maggio, Festa dell’Europa, dall’isola di Ventotene e arriverà il 31 maggio alle Alpi, al passo del Mortirolo, Alpi lombarde, con un percorso di 17 tappe. In ogni "città di tappa" si terranno una serie di eventi pubblici per ribadire, con il "ciclista", la memoria dell’unità europea e per sottolineare l’importanza della casa comune europea.

Domani alle 9,30 presso la panchina europea posizionata in Piazza è previsto l’arrivo del "ciclista della memoria", Giovanni Bloisi, per ricordare il Manifesto di Ventotene e i valori dell’unità europea. Sarà presente il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, in qualità di Vice Presidente vicario di Aiccre Marche e membro dell’Ufficio di Presidenza di Aiccre Italia, la sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

"L’Europa è patrimonio di tutti – ha commentato il Presidente Bello – e, quindi, ben vengano tutte le iniziative, che ce lo ricordano. Valori e diritti fondamentali sono alla base dei Trattati, che la istituirono, e i principi del Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli ne dimostrano l’attualità".