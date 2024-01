"Biciclette nell’isola pedonale soltanto in base a fasce orarie"

"Stiamo valutando un’ordinanza per disciplinare il transito dei velocipedi (biciclette, ndr) nell’isola pedonale a fasce orarie. Stiamo pensando di inserire l’obbligo di condurre a mano le bici negli orari in cui in centro girano più persone a piedi e di procedere a velocità ridotta negli altri orari".

Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che con la sua giunta sta studiando le soluzioni per evitare nuovi incidenti dopo quello avvenuto nei giorni scorsi quando un’anziana proprio lungo Corso Matteotti è stata scaraventata a terra da due giovani a bordo di uno stesso monopattino. Giovani che poi si sono dileguati senza soccorrere la donna. In arrivo quindi c’è un’ordinanza che prevederà anche controlli da parte della polizia locale.

Sui monopattini però non c’è un provvedimento ad hoc in vista. "Credo che l’utilizzo di quel tipo di mezzo vada attenzionato e personalmente si tratta di un mezzo in cui non ripongo molta fiducia, ma l’oggetto dell’ordinanza a cui stiamo lavorando sono i velocipedi".