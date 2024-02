Bidoni pieni e rifiuti a terra: multati. Le fototrappole che dividono

Trovano i bidoni stracolmi di rifiuti e lasciano i sacchetti a terra, multati: sarebbero una decina le multe comminate attraverso fototrappole, diverse delle quali agli stessi residenti di via Acquaticcio. "Da tempo i cittadini – sottolineano dal gruppo di opposizione ’Per Jesi’ – lamentano il deposito di rifiuti illecito da parte di estranei, all’esterno dei propri cassonetti di conferimento nella zona di via Acquaticcio. Succede infatti che immancabili furbetti anziché utilizzare i propri bidoni, buttano i rifiuti dentro o di fronte ai bidoni esposti lungo questa via, destinati invece al solo conferimento dei residenti. Così chi deve utilizzare quei bidoni li trova già pieni e col sacchetto dell’immondizia senza sapere cosa fare. Le abitazioni sono anche a molta distanza dai bidoni, essendo via Acquaticcio molto lunga, così i residenti caricano l’immondizia in auto. I residenti, esasperati avevano chiesto le fototrappole. Detto, fatto: viene attuato il servizio di tele sorveglianza temporaneo e iniziano a fioccare le multe che stanno arrivando a moltissimi residenti, molti tra questi anziani, i quali ritrovandosi coi cassonetti pieni non hanno molte altre alternative se non lasciare i sacchetti, ben chiusi, accanto al rispettivo cassonettole multe stanno arrivando. Le telecamere sono davvero la soluzione al problema dei furbetti e all’impossibilità dei residenti di utilizzare i bidoni?", si chiedono da ’Per Jesi’.

sa.fe.