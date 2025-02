Big match contro Teramo. Punti pesanti per la vetta

Ancona quinta con 37 punti, Teramo terzo con 41: quello di domenica prossima sarà il big match della 23esima giornata, un confronto da cui l’Ancona vuole assolutamente raccogliere i tre punti, anche per "vendicare" la sconfitta dell’andata.

Allora il tridente teramano, con l’argentino Galesio perno di un attacco che sfrutta la mobilità di due trequartisti, che allora erano D’Egidio e Touré (anche per la temporanea indisponibilità di Pavone), aveva messo in seria difficoltà la difesa dorica. La partita si concluse 1-0 per il Teramo con rete di D’Egidio ma l’Ancona corse il serio rischio di essere travolta dall’avversario. Stavolta però, memore di quella sfida, l’Ancona non potrà farsi sorprendere.

Non ci sarà Varriale, squalificato per il rosso rimediato a Sora, ma gli altri saranno tutti a disposizione di Massimo Gadda, ovviamente escluso Amadori che purtroppo ha concluso la stagione. Per i dorici è una partita che può rappresentare un crocevia del campionato.

A Sora è andata bene, per come s’era messa la gara, ma stavolta davanti al proprio pubblico e sul proprio campo, l’Ancona non potrà disputare un’altra prova come quella di domenica scorsa, a lungo in balia dell’aggressività avversaria. D’altra parte si sa anche che nel girone di ritorno le partite contro chi ha molto da perdere sono le più rischiose.

Ma questo è un big match che vale doppio e per l’Ancona fare il pieno di punti significherebbe avvicinarsi a una sola lunghezza dal Teramo e rilanciare le proprie ambizioni di secondo posto.

Ieri i dorici hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento, al Dorico la mattina e il pomeriggio al Del Conero. Stamattina si alleneranno di nuovo al Dorico, domattina al Del Conero e sabato sempre nell’impianto di Passo Varano.

Intanto ieri la dirigenza biancorossa ha fatto visita alla DSV (foto), nella sede anconetana della società che si occupa di logistica e trasporti e che è sponsor dell’Ancona per la stagione in corso. Erano presenti all’incontro il presidente Antonio Recchi, il responsabile dell’area tecnica, Vincenzo Guerini, e il vice presidente Robert Egidi, insieme allo staff della DSV Ancona con il branch manager Leopoldo Armando Belli. Nel frattempo è aperta da ieri la prevendita per domenica: i biglietti sono acquistabili solo sulla piattaforma CiaoTickets e presso i rivenditori autorizzati. La prevendità si concluderà al termine del primo tempo della partita.

Giuseppe Poli