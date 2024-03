Biglietti a un euro per riempire. Solita viabilità folle per entrare

Biglietti a un euro per riempire curva e tribuna e per far fronte al malcontento e alle critiche. I social spesso registrano espressioni esasperate ma sono un valido termometro della situazione e quelli dell’Ancona negli ultimi giorni sono stati bersagliati dai commenti, perlopiù negativi. La tifoseria, o quantomeno la parte più calda, s’è già confrontata con la squadra: lo ha fatto nel rientro notturno da Arezzo sabato scorso, lungo la strada del ritorno, un confronto acceso in cui parte della tifoseria che era presente al Città di Arezzo ha espresso il proprio disappunto e la propria rabbia alla squadra. L’aria è tesa, la prova di Arezzo non è piaciuta a nessuno, i 16 gol incassati nelle ultime 8 partite la dicono lunga sulla fragilità della fase difensiva dorica. La squadra è contestata, la guida tecnica anche, la società pure. Il malumore si diffonde di pari passo con il susseguirsi delle prove deludenti della squadra, mancano nove partite alla fine della stagione regolare, la classifica è deficitaria, è indispensabile dare una sterzata al momento negativo prima che sia troppo tardi. Proprio per questo, visto che l’apporto e il sostegno della tifoseria biancorossa in questo momento è molto importante, la società ha deciso di mettere a un euro l’accesso allo stadio. Decisione tardiva ma apprezzata almeno da parte del pubblico dorico. La contestazione, comunque, resta viva e pronta a scattare anche stasera al Del Conero. Ieri nessun faccia a faccia tra la Nord e la squadra, che s’è allenata regolarmente al Del Conero per preparare l’appuntamento odierno. E’ un faccia a faccia già avvenuto sabato, come detto, e che si ripeterà a fine partita, la squadra finirà come sempre sotto alla curva ma l’unica opzione è quella di raccogliere gli applausi per la vittoria, perché mai come in questo momento la situazione è critica, dentro e fuori dal campo. In tutto questo certo non aiuta la consueta modifica alla viabilità, che costringerà gli anconetani a lunghe code in auto lungo l’unica via di accesso allo stadio riservata ai tifosi biancorossi, cioè quella che arriva da Tavernelle per la provinciale. Tutti dentro allo stadio dall’accesso numero 5, quello del PalaRossini, compresi fotografi e giornalisti, tutti in fila perché la strada provinciale sarà interrotta dalle forze dell’ordine, visto che il sottopassaggio di via Filonzi sarà riservato alla tifoseria della Fermana. Ai tifosi dorici che provengono da sud sarà vietata la discesa dall’Arco degli Angeli. Inoltre, come al solito, non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato, accesso consentito solo ai possessori di biglietto del treno.

g.p.