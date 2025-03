Biglietti Amerigo Vespucci 2025, quando aprono le prenotazioni per Ancona

Ancona, 7 marzo 2025 – Boom di richieste per visitare la nave più bella del mondo. La Nave Scuola Amerigo Vespucci, icona della Marina Militare italiana, è approdata a Trieste il primo marzo, prima tappa del Tour Mediterraneo dopo un viaggio intorno al mondo. Sarà ad Ancona dal’1 al 3 aprile. Caccia al biglietto.

La nave scuola Amerigo Vespucci sarà ad Ancona dal’1 al 3 aprile

“Riceviamo moltissime richieste riguardo all’apertura delle prenotazioni per le visite a bordo di Vespucci. Vi ringraziamo per l’entusiasmo e l’interesse – informa lo staff -. Stiamo ancora finalizzando i calendari delle tappe, tenendo conto delle esigenze tecniche e operative della nave. A titolo indicativo, possiamo fornire le seguenti date orientative per l’apertura delle prenotazioni:

Venezia non prima del 15 marzo

Ancona non prima del 15 marzo

Ortona non prima del 22 marzo

Brindisi non prima del 29 marzo

Taranto non prima del 5 aprile

Porto Empedocle non prima del 12 aprile

Reggio Calabria non prima del 19 aprile

Palermo non prima del 3 maggio

Napoli non prima del 3 maggio

Cagliari non prima del 10 maggio

Gaeta non prima del 17 maggio

Civitavecchia non prima del 17 maggio

Livorno non prima del 24 maggio

Genova non prima del 31 maggio

Per restare aggiornati sulle date di apertura delle prenotazioni basta seguire i canali ufficiali.

Calendario delle visite a bordo:

Venezia: dal 27 al 31 marzo

Ancona: dall’1 al 3 aprile (non più dal 2 al 5)

Ortona: dal 4 al 6 aprile

Durazzo (Albania): dall’8 all’11 aprile

Brindisi: dal 12 al 15 aprile

Taranto: dal 16 al 22 aprile

Valletta (Malta): dal 25 al 29 aprile

Porto Empedocle: il 30 aprile

Reggio Calabria: dal 3 al 6 maggio

Palermo: dal 7 all’11 maggio

Napoli: dal 13 al 17 maggio

Cagliari: dal 19 al 24 maggio

Gaeta: dal 26 al 29 maggio

Civitavecchia: dal 30 maggio al 3 giugno

Livorno: dal 4 all’8 giugno

Genova: il 10 giugno

Tutte le informazioni relative alle prenotazioni saranno disponibili esclusivamente sul sito ufficiale. Per una gestione più efficace delle richieste, gli organizzatori chiedono gentilmente di non inviare email a info@tourvespucci.it, in quanto questo indirizzo non è destinato alle prenotazioni o alle visite.

Il Tour Mediterraneo toccherà quindi diciassette porti, di cui quindici italiani. Le visite a bordo saranno gratuite e accessibili solo previa prenotazione attraverso i canali ufficiali del Tour Vespucci: sito web ufficiale www.tourvespucci.it e profili social ufficiali “Tour Vespucci” (che rimandano al sito).

Non esistono altre modalità di prenotazione per visitare la Vespucci e, dove presente, il Villaggio IN Italia che la accompagna. Qualsiasi altra fonte, ente o piattaforma che propone l’accesso alla nave o al Villaggio non è autorizzata e va considerata non attendibile. Le date ufficiali e le modalità di prenotazione verranno comunicate a breve. La disponibilità esatta della nave per le visite a bordo, infatti, è ancora in fase di definizione. L’apertura delle prenotazioni sarà annunciata in anteprima sul sito. Non è possibile prenotare o richiedere prenotazioni per gruppi inviando una mail. Tutte le registrazioni avverranno esclusivamente tramite il portale ufficiale.