Biker di 50 anni cade rovinosamente, intervento del Soccorso Alpino a Vallemontagnana

Percorre il sentiero in mountain bike, ma ad un certo punto perde il controllo della bici e rovina a terra ferendosi. Si è concluso giovedì, poco dopo le 23, l’intervento da parte del soccorso alpino e speleologico a una biker cinquantenne che stava percorrendo un sentiero a Vallemontagnana. La donna ha perso il controllo della sua bicicletta mentre scendeva il sentiero ed è caduta rovinosamente a terra ferendosi alle gambe e alla braccia. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 21.30 da parte di un compagno di uscita. La centrale ha chiesto l’intervento della stazione competente di Ancona del soccorso alpino, impegnata nel frattempo in un’esercitazione programmata. Le squadre una volta giunte sul posto, composte anche da un medico ed un infermiere del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, hanno stabilizzato e prestato le prime cure alla donna, di seguito consegnata all’ambulanza della Croce Azzurra di Fabriano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La biker è stata trasferita in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Ha riportato politraumi e lesioni.

sa.fe.