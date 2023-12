"Bilanci comunali a forte rischio"

"C’è il forte rischio che molti Comuni marchigiani non riescano a chiudere a dicembre i bilanci di previsione a causa dei corposi tagli apportati dal governo Meloni al Piano nazionale di ripresa e resilienza: oltre 1500 progetti per una cifra complessiva superiore a 450 milioni di euro. Purtroppo a confermarlo sono state le parole dell’assessore al Bilancio, Goffredo Brandoni, il quale ha ammesso che non verrà stanziato neanche un euro di fondi integrativi". Sono le parole del capogruppo regionale del Pd, Maurizio Mangialardi.