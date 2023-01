"Bilancio 2022? Solo fumo negli occhi"

Non va giù al consigliere Marco Baldassini del Gruppo misto la presentazione del bilancio di fine anno della giunta Signorini. "Ancora solo fumo negli occhi e rispetto zero nei confronti della cittadinanza", dice. Per quanto riguarda il recupero di spazi abbandonati come le ex scuole Lorenzini, l’ex Fanesi, l’ex Squadra Rialzo che sarà possibile acquistare e ristrutturare grazie al progetto Pinqua, è tutto ancora da acquistare. Per la programmazione di attività al nuovo Centro Giovani sono incuranti del sottosuolo potenzialmente inquinato, per Falcomics, tra i progetti più importanti del 2022, non è stato speso un soldo di risorse comunali. Il settore dei Servizi sociali, ha detto il vicesindaco Raimondo Mondaini, ha attivato progetti utili alla collettività, o Puc, per inserire i percettori del reddito di cittadinanza in diversi settori, per un totale di 16 progetti e 68 beneficiari: "Questi progetti non sono mai stati illustrati in Commissione", ha detto. Nel corso del 2022, ha spiegato sempre il vicesindaco, sono stati spesi circa 900mila euro in più rispetto al periodo pre-pandemia per i costi dell’energia e i maggiori interessi sui mutui. Le proiezioni per il 2023 mostrano un ulteriore incremento di oltre un milione all’anno rispetto al 2022 per i soli interessi passivi. Questo aggravio inevitabilmente si dovrà tradurre in tagli sulla spesa. "375mila euro grazie alla Legge di bilancio 2022 sono stati coperti dalle multe del velox e visto che le maggiori strade cittadine sono state asfaltare con i soldi dell’aeroporto se ne potevano usare di più", replica Baldassini -. Non mi risulta poi sia stato formalizzato ancora l’assegnazione tramite bando della concessione dell’ex 84esimo Battaglione Fanteria Venezia, in capo al Comune, che permetterà di riqualificare e ripristinare le funzioni sportive e sociali di quel tratto di spiaggia".