Bilancio, arrivano altre risorse sul sociale

Approvato a maggioranza il bilancio consolidato del 2024. Il voto è arrivato ieri in Consiglio comunale. Nel corso della stessa seduta, l’assise civica ha approvato anche la variazione (19) del bilancio comunale del 2025. "La variazione più significativa era già stata approvata a giugno, quando abbiamo destinato il risparmio delle quote capitali dei mutui alle spese di investimento per la città e al mantenimento dei servizi essenziali ai cittadini – spiega l’assessore al Bilancio Marco Giacanella –. Quella approvata oggi (ieri, ndr) è una variazione più tecnica, ma non meno importante, perché porta comunque l’impronta chiara della maggioranza: risorse risparmiate e investite con responsabilità, in particolare nel settore sociale, a beneficio diretto della comunità. Un ulteriore risultato riguarda gli 80mila euro recuperati grazie al contenzioso promosso dall’amministrazione per il riconoscimento degli arretrati sulle tasse aeroportuali: un segnale concreto di cambiamento rispetto al passato, quando i contenziosi finivano quasi sempre per penalizzare il Comune. Resta centrale l’impegno dell’amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche, anche attraverso la capacità di intercettare fondi regionali, nazionali ed europei. L’obiettivo è chiaro: migliorare la città oggi e renderla più vivibile e attrattiva anche in futuro". In chiusura, l’assessore Giacanella spiega che "per realizzare ciò, un altro passaggio tecnico e formale compreso dalla variazione, è stato quello di inserire in bilancio il possibile investimento di 5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico. Ricordo che per poter partecipare al bando statale, che scadeva il 15 settembre, è stato necessario variare, nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 13 settembre, il Piano delle opere pubbliche".