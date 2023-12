Bilancio, "ballano" due milioni. La minoranza: "Bluff sul sociale". Zinni: "Spese più alte del previsto"

Secondo round sul bilancio e in commissione nasce una bagarre legata ai fondi riservati dalla giunta Silvetti ai servizi sociali. La disputa ha riguardato il confronto tra il previsionale dell’anno scorso, quando alla guida c’era Valeria Mancinelli, e quello elaborato adesso, sulla base di un + 2 milioni di euro messi a bilancio dalla giunta attuale. Alle domande poste dalla minoranza ieri in commissione proprio sul tema ‘sociale’, i tecnici del Comune hanno risposto punto su punto innescando però una confusione tra le parti che probabilmente verrà risolta la prossima settimana, il 18 e 19 dicembre, quando in commissione bilancio siederanno le assessore Manuela Caucci (Servizi sociali) e Orlanda Latini (Famiglia). Fino all’anno scorso le due deleghe erano uniformate, adesso questo spacchettamento sta provocando confusione. L’opposizione (tranne Tommaso Fagioli, Massimo Mandarano e Francesco Rubini) ha commentato l’esito della seduta e, nello specifico, il disappunto sulle cifre: "Alla seconda seduta di commissione sul bilancio il confronto con i dati degli anni passati non fa tornare i conti rispetto a quelli portati in commissione dall’assessore Zinni _ scrivono Dini, Fiordelmondo, Foresi, Giangacomi, Pesaresi, Petrelli, Simonella, Urbisaglia e Vecchi _. Ma al di là del dato tecnico, che approfondiremo con la ragioneria a cui va la nostra completa fiducia, restano le confuse dichiarazioni politiche dell’assessore Zinni che non ha saputo spiegare alcunché rispetto ai progetti e attività dell’amministrazione e che sciolgono come neve al sole il bluff della destra sui servizi sociali. Il maggior impegno tanto sbandierato è dovuto unicamente dalla lievitazione dei costi per servizi dovuti e già presenti. Nessun servizio in più verrà attivato, né sul fronte della disabilità né su quello dei minori. Una destra che, al pari delle voci per manutenzioni, verde, ambiente, frazioni, cultura, giovani e turismo, non ha saputo far altro che tagliare rispetto al passato e sperare nei giorni a venire". Immediata la presa di posizione del vicesindaco Zinni: "Nel prossimo PEG della direzione Politiche sociali e della famiglia la spesa prevista nel bilancio 2024 finanziata con risorse proprie dell’Ente è di circa 2 milioni più alta rispetto alla previsione iniziale del bilancio 2023. Queste le voci più rilevanti: 300mila euro di contributi per famiglie, 210mila euro di contributi per affitti che si sommano ai 35mila euro stanziati come nel preventivo 2023, 933mila euro per il settore della disabilità, 120mila euro per l’estrema fragilità -donne vittime di violenza, anziani, psichiatrici -, 70mila euro per sostegno all’associazionismo del terzo settore. In merito al differente dato relativo alle spese previste nel bilancio 2023 al netto dei collegati nel peg della Direzione dei servizi sociali, quanto riportato nel prospetto consegnato in sede di bilancio 2023, 7.214.311 anziché 5.500.586 euro, considerava erroneamente tra le spese non collegate quelle relative ai minori non accompagnati, circa 1,45 milioni di euro, e ad altre voci legate al fondo povertà. Pertanto il dato corretto da confrontare rispetto al 2024, resta quello indicato nel prospetto consegnato in sede bilancio di previsione 20242026, ovvero euro 5.500.586".