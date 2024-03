Bilancio, casse vuote. Ok ai 900mila euro. Popsophia salva grazie al fondo di emergenza

La giunta porta in Consiglio la sua prima variazione di bilancio del 2024 da 900mila euro e in aula sale la tensione tra maggioranza e opposizione. L’analisi del documento approvato ieri fatta dall’assessore al bilancio, Giovanni Zinni, ha scatenato le reazioni del centrosinistra: "E questa la chiamate una manovra importante _ ha tuonato Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi) _? Mancette qua e là, buona al massimo per un tramezzino al cerimoniale", mentre secondo Giacomo Petrelli (Pd), che ha criticato aspramente la manovra "questa giunta usa le aziende partecipate come dei bancomat" in riferimento alle riserve di Anconambiente. Susanna Dini, capogruppo Dem ha rintuzzato le accuse del centrodestra sul presunto uso smodato dei mutui durante la sindacatura di Valeria Mancinelli e detto che "il bonus nidi creerà un onere maggiore per le famiglie e in generale la variazione è una follia". Zinni, oltre ad aver incassato il plauso della sua maggioranza, come da prassi istituzionale, soprattutto nella sua replica finale ha affilato gli artigli: "I cittadini vi hanno bocciato alle elezioni dell’anno scorso _ è stato l’affondo del vicesindaco Zinni _, la minoranza alimenta commissioni infantili e dice fregnacce". Nel merito, Zinni si riferiva alle critiche piovute su svariati punti, dalle agevolazioni Tari al rischio di generare debito in merito alla vicenda di Popsophia. Come anticipato dal Carlino ieri, la giunta ha rischiato di non trovare le coperture per le quattro serate di Popsophia (da giovedì a domani) a causa di un errore tecnico che ha fatto slittare la seduta consiliare per l’approvazione da mercoledì a ieri. Trovatasi alle strette l’unica soluzione per non incorrere in un grave autogol era reperire la cifra di copertura degli spettacoli (145mila euro) attingendo dal fondo di riserva: "Quei fondi devono servire in casi di reali emergenze, come le calamità. Perché Popsophia non ha seguito lo stesso iter delle Manifestazioni d’Interesse per i finanziamenti come tutte le altre iniziative?" hanno attacco dal centrosinistra. In effetti poco meno di un terzo della quota allocata nel fondo è stata usata per pagare uno spettacolo, fatto abbastanza curioso, e soltanto nella prossima variazione di bilancio, annunciata da Zinni nel giro di pochissime settimane, sarà possibile riportare quella somma al suo posto. Sulle scelte di cartellone ha replicato lo stesso sindaco Silvetti: "Abbiamo seguito la stessa prassi usata dalla giunta Mancinelli con Kum. Popsophia è una co-produzione, la strada giusta da seguire in cultura". Tornando sulla variazione di bilancio, unica delibera in calendario e oggetto dello scontro in aula, Francesco Rubini (Altra idea di città), in passato critico con l’amministrazione di centrosinistra, ha riservato lo stesso trattamento all’attuale squadra di governo della città: "La campagna elettorale è alle spalle, dopo dieci mesi il rodaggio è finito e le promesse fatte al tempo se le porta via il vento: iniziate ad assumervi le vostre responsabilità _ ha detto Rubini _. Avete inaugurato il cammino tra fanfare e tanta presunzione, ora rompete il salvadanaio per raccattare due spicci". Per la cronaca la variazione è passata, sia la sezione legata alla parte corrente che quella prevista dal piano triennale delle opere pubbliche con i 3 milioni complessivi da governo e Autorità portuale per i lavori preparativi del G7 Salute. Bocciati i due ordini del giorno della minoranza su riduzione Tari e bonus nidi.