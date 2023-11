Bilancio, dalla giunta fondi per manutenzioni

Variazione al bilancio di previsione: la giunta Grillini stanzia più fondi per le manutenzioni. "Per le strade sono 14mila euro in più – spiega il consigliere con deleghe ai lavori pubblici Adele Berionni – i quali saranno utilizzati per sistemare e mettere in sicurezza alcuni tratti delle strade cittadine. Entro la fine dell’anno saranno pianificati interventi di manutenzione stradale pari a 180mila euro. Tutti interventi importanti e necessari che si vanno a sommare a quanto è già stato fatto nei precedenti 3 anni di amministrazione che hanno visto l’asfaltatura e la sistemazione di numerosi tratti, anche non urbani. Sono stati stanziati anche 22mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo comunale per effettuare manutenzioni in autonomia e in tempi celeri, e 19.234 euro derivano dal reimpiego di contributi e donazioni spontanee destinati alla protezione civile, partner cruciale dell’amministrazione nella gestione delle emergenze e delle attività realizzate sul territorio". "Il gruppo comunale di protezione civile è risultato vincitore di un bando regionale che porterà un contributo di 42mila euro per cofinanziare l’acquisto di un automezzo" aggiunge il vicesindaco Michela Bellomaria.