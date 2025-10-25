Bilancio, ecco la sesta variazione dell’anno

Si impennano le spese per il riscaldamento ed entrano fondi da un bando ministeriale, il consiglio comunale chiamato ad approvare la sesta variazione di bilancio del 2025. Approvato anche il piano delle alienazioni, che prova a vendere un negozio e dare in gestione il bar del teatro e l’ex bocciodromo. "L’intervento di modesta entità – spiegano dal Comune – si è reso necessario per coprire gli aumenti di costi del riscaldamento per 273mila euro, ma è servito anche per stanziare 10mila euro per il calendario degli eventi delle festività del prossimo Natale, e per incamerare alcune risorse che l’ente ha intercettato o ricevuto da altri enti. È questo il caso dei 100mila euro frutto del bando ministeriale sui piccoli musei, vinto dal Comune di Fabriano, 14esimo tra oltre 500 partecipanti, e che servirà per digitalizzare e rendere fruibili presso la Pinacoteca civica ’Molajoli’ alcune delle bellezze più significative di Fabriano, come gli affreschi delle chiese di San Domenico e sant’Agostino, inaccessibili a causa del sisma, oltre a creare nuovi allestimenti nelle sale del polo culturale che racchiude le principali opere d’arte della città. Vengono poi inseriti – aggiunge l’amministrazione – il contributo della Regione Marche per la promozione dell’attività agonistica della ginnastica, per 50mila euro, il trasferimento statale di fondi Pnrr per la digitalizzazione del Suap per 30.682 euro, il contributo del Ministero della Cultura del bando scuola del patrimonio per 7.216 euro, e il contributo della Regione Marche per la Protezione civile di 3100 euro".

L’avanzo di amministrazione viene utilizzato per un "intervento di somma urgenza relativo al muro della frazione di Moscano, per 8mila euro". Via libera anche al nuovo piano delle alienazioni 2025: inserita la possibilità di vendere il locale comunale di 102 mq nel centro commerciale ’Il Gentile’, di dare in concessione il servizio bar al Teatro Gentile e l’ex bocciodromo di via Corsi. "Il 2025, attraverso le sei variazioni di bilancio approvate – sostiene l’assessore al Bilancio Pietro Marcolini – ha consentito di riversare sulla città sei milioni di euro. Una somma cospicua con la quale ci siamo impegnati a garantire i servizi essenziali, che hanno subito aumenti significativi, e a rilanciare gli investimenti, mettendo a terra interventi soprattutto nei lavori pubblici, ma svolgendo anche una funzione di volano economico".