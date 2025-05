Bilancio, ecco tutte le voci. Si punta sui grandi eventi

Il 2025 sarà ancora un anno denso di Grandi Eventi. Stando ai soldi messi dalla giunta di centrodestra nella parte correte dell’assestamento di bilancio che oggi va in consiglio comunale per l’adozione, i Grandi Eventi, declinati sotto varie voci e in diversi capitoli, la faranno da padrone. Meno soldi, tanto per cambiare, a manutenzioni e altro servizi minori, le buone notizie arrivano anche per lo sport, il turismo e le mense scolastiche che godranno di ben 600mila euro di risorse aggiuntive, per due terzi destinate a coprire l’aumento delle derrate alimentari.

La manovra sfiora i 3 milioni di euro (2.911.787 euro per la precisione), in buona parte garantita dalla possibilità di usare senza vincoli gli avanzi accumulati nelle annualità passate, soprattutto al tempo della seconda giunta Mancinelli. Un sistema contabile che solo per il 2025, tanto per fare l’esempio più clamoroso, ha liberato avanzi per spese sul sociale per oltre 2,3 milioni di euro. Una manna dal cielo per la giunta Silvetti che potrà contare anche sui soliti utili (o riserve) di un paio di partecipate 650mila euro (400mila da Ancona Entrate e 250mila da Ancona Servizi), sui crediti di dubbia esigibilità (305mila euro), addizionale Irpef (200mia euro), appunto su una lunga serie di ‘avanzi’ e soprattutto su 851mila euro garantiti dalla sospensione di una parte dei mutui; capitale liberato adesso che però andrà restituito in futuro con gli interesse.

Tornando alla destinazione dei 2,9 milioni di euro, la parola ‘Eventi’ compare in una moltitudine di capitoli: eventi 217mila euro, eventi nei borghi 25mila, bando eventi culturali (la manifestazione d’interesse) 120mila, mostre, premi ed eventi vari 71mila, servizi aggiuntivi (navette per concerti ed eventi Palombina-Collemarino) 70mila. Insomma, si conferma la linea tracciata dal sindaco Silvetti a inizio mandato, con buona pace per alcuni colleghi assessori a cui, in confronto, andranno briciole. Il turismo (assessore Berardinelli) finalmente può sorridere con 99mila euro di servizi, spese funzionamenti e materiale informativo, 16mila affidamento IAT e 20mila per il cofinanziamento del bando Bici in Comune (presentato ieri). Alla manutenzione del Verde non andrà il mezzo milione di cui alcuni giorni fa parlava il sindaco, ma meno della metà: 225mila euro; nello stesso capitolo ci sono 155mila euro per l’avvio della stagione balneare sulle spiagge anconetane, 54mila per il danno prodotto dal percolamento nell’ex discarica di Monte Umbriano e 10mila euro per la campagna di trappolamento dei cinghiali. Le navette per Portonovo e il servizio extra dell’ascensore del Passetto avranno ben 126mila euro e infine 146mila euro saranno dedicati a segnaletica, materiali manutenzione mezzi e caditoie.

