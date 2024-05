Bilancio Fondazione: 3 milioni di giro d’affari

In un anno segnato da un incremento dell’attività teatrale per la Fondazione Pergolesi Spontini, anche il giro d’affari è in aumento e si attesta su 3 milioni di euro. Il risultato di esercizio è pari a 22.088 euro destinato a incrementare il patrimonio della Fondazione. Nel 2022 il bilancio fu di 2,8 milioni, nel 2021 di 2,2, nel 2020 di un milione e 850mila. "È un chiaro segnale – evidenziano dalla Fondazione - della ripresa dell’attività teatrale, vicina ai valori storici, dopo i difficili anni della pandemia. I dati sono tratti dal bilancio sociale e consuntivo 2023 della Fondazione Pergolesi Spontini, approvato dall’assemblea generale dell’ente. Nella stessa seduta, l’assemblea ha deciso di destinare l’avanzo di esercizio di 22.088 euro a un incremento del patrimonio della Fondazione". Nel 2023 sono stati 702 i lavoratori impiegati a vario titolo negli spettacoli e nelle produzioni, di cui 602 artisti contrattualizzati. Le giornate lavorative erogate sono state in totale 10.505 (erano 9.737 nel 2022). Per le attività di produzione lirica diretta, tra Festival Pergolesi Spontini e Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, sono state realizzate 54 date di spettacolo (nel 2022 furono 51). Nel 2023 sono stati 115 gli eventi aperti al pubblico per 34.108 spettatori. Sono stati 10.592 gli studenti di ogni ordine e grado coinvolti.