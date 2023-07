Bilancio Fondi per manutenzioni e cultura

Il vicesindaco Giovanni Zinni porta in aula la variazione di bilancio, il primo, vero documento dall’insediamento della giunta, e la maggioranza lo recepisce senza il voto del sindaco, Daniele Silvetti. Non è passata inosservata la lunga assenza del primo cittadino per buona parte della seduta di ieri, l’ultima prima della sosta agostana, soprattutto durante la votazione del provvedimento politico che tante discussioni ha suscitato. Una manovra da 2,5 milioni di euro di spesa corrente, ossia, la parte immediatamente spendibile che doveva essere approvata entro il 31 luglio. Come già ricordato dal Carlino, 400mila euro sono andati in parti uguali a verde e sfalci e alle manutenzioni straordinarie, 250mila euro al cartellone culturale e per il resto sono principalmente capitoli di spesa vincolanti: 50mila per il trasporto degli studenti delle tre scuole lesionate dal terremoto e delocalizzate, 25mila euro per i centri estivi, 40mila per i buoni pasto del personale, 150mila euro per i costi delle derrate delle mense scolastiche, 65mila euro per scadenze software e soprattutto 250mila per l’aumento del costo dell’illuminazione pubblica. C’è poi la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi con particolare attenzione per gli Europei di volley che saranno ospitati da Ancona.

Proprio nel piano triennale delle opere pubbliche è stato inserita la manutenzione della pista d’atletica e delle pedane dell’Italico Conti e la manutenzione della Torre civica di Piazza del Plebiscito: "È vero, si tratta di un vero atto politico del centrodestra, serio e senza ansia di prestazione" ha detto Jacopo Toccaceli per la maggioranza. "In effetti il segnale che inviate alla città è chiaro – ha commentato Carlo Pesaresi per l’opposizione – Avete tolto le agevolazioni, azzerato la cultura e fatto scappare due eventi clou come Kum e La Mia Generazione".

Interessante rilevare come all’interno dei capitoli di spesa, tra le pieghe di bilancio, ce ne sia una abbastanza curiosa che riguarda un tema di cui i Comuni non hanno competenze dirette e specifiche: i cinghiali. Si tratta di una somma davvero esigua, 3mila euro, che dovrebbero essere spesi per sostenere un’associazione che si occupa di eradicamento degli ungulati. Ricordiamo che su Ancona e sul parco della Cittadella sussiste da mesi la minaccia del cinghiale Alan che ha tenuto sotto scacco Comune e Regione, la cui sede è a poche decine di metri.

Pierfrancesco Curzi