Bilancio, interventi sulle infrastrutture. Palazzo Anagrafe: ci sono i fondi

Verso il completamento dei lavori del palazzo Anagrafe: stanziati i fondi a bilancio. Si tratta di un adeguamento del finanziamento già impegnato, come spiegano dalla giunta Ghergo pari a 46mila euro. "Sul fronte delle entrate in bilancio – spiegano dall’amministrazione - la maggiore ha riguardato la quota parte del fondo per l’assistenza e l’autonomia per circa 63mila euro, mentre in tema di investimenti si è proceduto anche alla variazione del piano delle opere pubbliche per gli interventi relativi alla rotatoria della Pisana (250mila euro, di cui 100mila del Comune), all’adeguamento del finanziamento per la ricostruzione del palazzo Anagrafe (46mila euro) e all’incremento del piano finanziario per l’intervento finanziato dal Gal relativo all’abbazia di San Biagio in Caprile per 44.400 euro. I lavori sono iniziati a giugno con l’avvio della riqualificazione urbana del piazzale in cui è situata la sede comunale, Piazzale 26 settembre 1997. Obiettivo anche il completamento dell’edificio sede attualmente dell’ufficio anagrafe. I lavori avevano richiesto un investimento di 641mila euro di risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR – Programma unitario degli interventi per le aree dei terremoti del 2009 e del 2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale". "La parte strutturale è all’interno di un altro progetto finanziato dal sisma 2016, in quanto oggetto di danno - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta -. Questo è l’intervento per un importo di 366mila euro di cui nelle scorse settimane abbiamo avuto decreto di finanziamento".