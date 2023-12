"Bilancio, la giunta vara altri aumenti"

Il capogruppo del Pd Dario Romano: "Troppe incongruenze nel bilancio". Prime critiche sul documento da parte dell’opposizione: "L’incongruenza appare chiara quando si leggono i documenti di bilancio. Infatti, dall’anno prossimo ci saranno ulteriori aumenti alle tariffe dei parcheggi; aumenti ci saranno anche per l’affitto degli spazi per i matrimoni e vedremo quali altri balzelli si inventerà questa giunta. Inoltre, in questi 3 anni, si può facilmente vedere come siano state aumentate, già, la Tari, le tariffe degli impianti sportivi, gli orari dei parcheggi a pagamento sul lungomare. Per i meno abbienti, per la promozione turistica della vallata, per la mobilità, niente di nuovo, al di là degli annunci: sull’aumento della fascia di esenzione Irpef relativamente alle imposte comunali, presenteremo sicuramente una proposta politica o tecnica per ampliarla almeno fino a 15mila euro. Le promesse fatte ai sindacati per ora restano lettera morta, anche se il bilancio lasciava diversi spazi di manovra".