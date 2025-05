Bilancio, la manovra slitta ancora. Soffrono cultura e manutenzioni

L’assestamento di bilancio tarda a concretizzarsi e la manovra salta all’ultima decade di maggio. È una situazione finanziaria delicata quella che sta attraversando l’amministrazione comunale in questo primo semestre del 2025, con le risorse ridotte all’osso e lo scarso spazio di movimento per reperire le risorse necessarie. Nel frattempo però le scadenze sono sempre più vicine e Palazzo del Popolo adesso ha fretta di trovare delle soluzioni concrete senza fare voli pindarici.

Intanto il consiglio comunale inizialmente fissato in calendario per mercoledì prossimo, 14 marzo, in cui appunto si sarebbe dovuto votare e approvare la variazione di bilancio, è stato cancellato. Le opzioni successive restano quelle del 22 e del 29 maggio prossimi, ma è probabile che la giunta riesca ad approvare l’assestamento, portare il provvedimento in commissione per l’analisi e poi la conclusione consiliare entro il 22.

Sull’entità della prima manovrina del 2025, lo ripetiamo, nel 2024 a maggio già ne erano state approvate due, stando a quanto è stato possibile ricostruire, al momento la ragioneria starebbe ragionando su una cifra che si aggira tra 1,8 e 2 milioni di euro. Circa metà della somma è garantita dalla recente sospensione di parte dei mutui accesi dal Comune che garantirà una quota capitale di 850mila euro (da restituire poi in futuro con un’ulteriore annualità su cui pagare anche gli interessi).

Sul resto la struttura gestita politicamente dal vicesindaco e assessore con delega al bilancio, Giovanni Zinni, sta lavorando senza sosta da settimane. In commissione lo stesso Zinni pochi giorni fa ha affermato che, a differenza del 2024, la giunta non andrà ad attingere dagli utili e dalle riserve delle sue partecipate e della controllata Ancona Servizi. Proprio sulla multiutility (Mobilità&Parcheggi) resta qualche dubbio e una somma da cui attingere potrebbe arrivare anche da lì, ma dipende da alcuni passaggi tecnici.

Più improbabile che arrivino risorse da Anconambiente (partecipata all’80%) che nel 2025 dovrà affrontare il delicato tema della trasformazione aziendale in house per gestione del ciclo dei rifiuti. I settori maggiormente bisognosi di risorse sono la cultura, le manutenzioni (strade e verde) e il turismo.