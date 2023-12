Bilancio, la partita finale: la maggioranza spera nel regalo di Natale

Bilancio di previsione, al via lunedì la grande partita finale dell’anno per la giunta Silvetti. Dopo aver illustrato per sommi capi la manovra alla stampa, sindaco e vicesindaco si apprestano a portare il documento in Commissione per il primo di due passaggi, sebbene non sia da escludere ulteriori approfondimenti.

Stiamo parlando dell’atto politico numero uno dell’amministrazione comunale che si è insediata a giugno e che nel frattempo ha effettuato tre assestamenti e ne ha annunciati già diversi per il 2024. Con una maggioranza salda, ma non del tutto coesa sotto il profilo personale ancor prima che partitico, il bilancio previsionale 2024 – con annesso piano triennale delle opere pubbliche, finanziato con 37 dei 135 milioni di euro della parte corrente – che non aumenta di un euro tariffe e tributi dovrebbe essere approvato senza problemi nella seduta decisiva del consiglio comunale, fissata per il 21 dicembre prossimo. Un regalo di Natale che però la squadra di Silvetti si dovrà guadagnare affrontando le opposizioni in Commissione Bilancio. Minoranza con il coltello tra i denti, a partire dall’ex assessore al bilancio, Ida Simonella che guiderà il centrosinistra nel confronto, punto per punto, sulla manovra, a partire dalla Tari fino alle manutenzioni e alla cura del verde. Si inizia, come detto, lunedì mattina con la prima seduta della VII Commissione (bilancio, programmazione, Ancona Entrate, personale, controllo di gestione, apparato comunale) con l’eventuale, ma quasi sicuramente necessaria, prosecuzione il giorno successivo, martedì 12.

Relatore della manovra sarà l’assessore con delega Giovanni Zinni, supportato dalla dirigente, la dottoressa Ghiandoni, e non è da escludere che in aula sia presente anche il sindaco, trattandosi, come ricordato, del primo, vero atto politico della sua giunta in carica da sei mesi.