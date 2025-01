"Bilancio ok e adesso partirà il piano asfalti"

"Sono arrivata da poco più di un mese e sto ancora prendendo contezza di tutto aiutata dal segretario comunale Mauro Sopranzetti e dagli uffici comunali per entrare in questa macchina organizzativa che è complessa. Il tutto nonostante la carenza di organico. Posso rassicurare gli osimani però: la città hai conti in regola e il Comune gode di ottima salute".

La commissaria Grazia Branca, campana di origine e residente da anni ad Ancona, per la prima volta apre le porte del municipio per raccontare quanto sta accadendo dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani. Proprio in queste ore è arrivato il decreto del presidente della Repubblica di scioglimento del Comune (prima era stati soltanto sospesi gli organi).

Non è la sua prima volta da commissario: lo è stata per Monte San Vito e da sub commissario ad Ancona. "Pirani l’avevo incontrato in Prefettura quando aveva manifestato la volontà di lasciare, poi l’ho incontrato dopo le dimissioni, come mezza giunta. Non ancora la minoranza – ha aggiunto -. A Osimo ero stata solo una volta a teatro. E’ davvero magnifica, in particolare il duomo. Il primo impatto a dire il vero è stato traumatico perché abbiamo dovuto affrontare l’approvazione del bilancio. Abbiamo lavorato tantissimo. E’ stato sottoposto al parere dei Revisori dei Conti che arriverà a breve. Speriamo sia positivo. Poi ripasserà al Consiglio (cioè a me)".

Tasse e tariffe sono rimaste invariate: "Ho un tempo e un potere limitato. Non siamo stati eletti ma nominati, il nostro compito è traghettare il Comune fino al voto di primavera – ha detto accanto alla sub commissario Raffaella Minardi -. E’ stato tutto confermato, compreso l’aumento della Tari deliberato nel Consiglio di luglio, espressione di una volontà politica". L’impegno c’è anche sul fronte delle opere pubbliche: "Vorrei individuare alcune opere pronte per essere portate avanti che possono concludere l’iter. C’è ad esempio il Piano asfalti che dovrebbe partire a breve. Dipende dal meteo, non si può procedere se le temperature diurne sono inferiori ai cinque gradi".

Ci sono diversi fronti urgenti: "In considerazione del poco tempo a disposizione dopo il mio insediamento, non ho potuto valutare le richieste di sovvenzioni e contributi da parte delle associazioni. Non sono stati erogati per il 2024. E’ un settore delicato per l’entità del contributo da valutare per ciascun caso. E’ stato appena pubblicato un avviso per la presentazione delle domande che scadrà il 31 e sarà oggetto di una variazione di bilancio". Ieri il commissario ha incontrato i presidenti dei Consigli di quartiere: "Hanno dimostrato senso di responsabilità e mi hanno esposto argomenti specifici, quasi tutti in campo al dipartimento del Territorio, dallo stato delle strade alla preoccupazione per la pulizia dei fossi post alluvione".

Silvia Santini