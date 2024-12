Bilancio ok e il sindaco sfida l’opposizione

Approvato il bilancio, ma la minoranza vota no: "Non c’è né visione né condivisione". Botta e risposta ieri in aula, con dibattiti accesi in attesa dell’approvazione del bilancio. La minoranza non ci sta ed esprime il suo voto contrario: "Non bastano i 200mila euro destinati ai contributi per gli affitti, il mio voto è contrario – afferma il capogruppo del Pd Dario Romano – non ci sono state aperture se non verbali. Un bilancio insoddisfacente che nulla aggiunge e nulla toglie. Si poteva almeno prendere impegno su qualcosa".

Affermazioni irrispettose nei confronti di chi a questo bilancio ha lavorato, è questo quanto affermano alcuni consiglieri di minoranza.

"Sapete cosa c’è di buono – incalza al sindaco – 200mila euro di contributi affitti, ci siamo sostituiti ad organi superiori e abbiamo trovato i fondi, 600mila euro di spesa sociale, 2 milioni e 100mila euro di opere pubbliche ed è importante tenere conto di opere fondamentali come gli interventi che riguardano fosso Sant’Agnelo, Fosso del Trocco e il fosso della Giustizia. La ristrutturazione di via Verdi e via Pisacane, l’impermealizzazione del sottopasso delle Piramidi e la manutenzione di quello della Bixio. E poi gli interventi che abbiamo fatto sulle scuole. Non potete scaricare sulla maggioranza, se volevate intervenire sulla tassa di soggiorno, si fanno emendamenti, non si fanno risoluzioni. La gente deve sapere che le risoluzioni sono operazioni di facciata, chi fa politica fa emendamenti. Fino ad ora abbiamo parlato di un ‘vorrei ma non posso’, un atto di indirizzo o una risoluzione non ha valenza, ci vuole coraggio nel fare un emendamento! Altrimenti, di che parliamo? Di un… ci impegneremo a fare? Fino a questo momento abbiamo perso tempo. Siamo sempre stati vittime di un pregiudizio".

Un duello costante in ogni seduta del consiglio comunale quello tra la maggioranza e la minoranza, che accusa gli Amministratori di non condividere l’operato. Una mancata condivisione che è stata evidenziata dalla maggioranza anche per quanto riguarda il progetto di ponte Garibaldi, in capo alla struttura commissariale e contro cui sono state raccolte 9mila firme.

Il ponte ha ottenuto il via libera della Conferenza dei Servizi e i tecnici sono già al lavoro perché sia pronto il progetto definitivo, che il vice commissario, ingegnere Stefano Babini ha comunicato che una volta pronto sarà condiviso con la cittadinanza.