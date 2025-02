Bilancio partecipato, colpo di spugna: "Quei progetti sono troppo cari"

Un gioco di prestigio e i due progetti vincitori dell’edizione 2022 del bilancio partecipato sono spariti. Se non fosse stato per l’interessamento di Francesco Rubini (Altra Idea di Città), consigliere di minoranza, magari se ne sarebbe definitivamente persa ogni traccia. Stiamo parlando dei due progetti che avevano partecipato al concorso nell’ultimo anno della vecchia amministrazione: il Posatour, un percorso pedonale nell’area di Posatora, e il recupero e la sistemazione adeguata del Planetario, ad oggi ancora in stato di semi-abbandono all’interno della Casa del Capitano.

Tre assessori, ognuno per la loro competenza tecnica, hanno spiegato cosa è successo: "Una situazione davvero ingarbugliata. Il progetto del Posatour ci piaceva e ci piace tantissimo – sono state le parole utilizzate da Daniele Berardinelli che ha, tra le altre, le deleghe a verde e partecipazione democratica – Il problema è legato alle risorse. Il piano era tarato su un capitolo di finanziamento di 50mila euro, ma all’atto di trasformarlo in opera da realizzare, stando al lavoro degli uffici, è emerso che i costi erano di gran lunga superiori, per circa 140mila euro. Al momento non abbiamo fondi disponibili per portarlo avanti. Magari aspettiamo qualche bando che ci consenta di intercettare le risorse necessarie per coprire i costi e allora lo possiamo realizzare, altrimenti a bilancio non c’è un euro per questo".

Una chiara ammissione di impotenza a cui si aggiunge la dichiarazione del vicesindaco Giovanni Zinni: "Abbiamo deciso di rivisitare e dunque rivedere il Bilancio Partecipato del Comune rispetto al passato, ma stiamo ancora cercando le risorse per poi muoverci". Insomma, una scarsa attenzione verso quel tema: "Non è bello dover prendere atto che uno strumento di equità dal basso viene cancellato con un colpo di mano – è stata la risposta di Rubini – così come è grave sapere che quei due progetti non abbiamo trovato risorse". Sul Planetario ha risposto l’assessore Antonella Andreoli: "Abbiamo fatto un sopralluogo alla Casa del Capitano e scelto una sistemazione nuova, ma senza fortuna. Quella in un’area fruibile in mezzo a un parco non ci sembrava quella giusta, adesso dovremo studiare una valida alternativa".