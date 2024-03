"Bilancio, pressione fiscale in calo. Forte impulso agli investimenti"

"Abbiamo diminuito le rette per gli ospiti della residenza protetta per anziani del 5%. E’ stata innalzata la soglia di esenzione totale per addizionale Irpef, da9mila a 10mila euro di reddito ed è stato possibile un contenimento delle tariffe Tari grazie al potenziamento delle attività di controllo". Così il sindaco Maurizio Greci ieri ha presentato il bilancio di previsione 2024-2026, assieme all’assessore comunale alle Politiche Finanziarie, Ugo Pesciarelli e alla presenza delle organizzazioni sindacali. Greci ha sottolineato anche "l’importanza dei fondi Pnrr in particolare i 2.750 milioni per interventi sulle strade sia del centro che delle frazioni che sono in fase di completamento. Un bilancio che si mantiene solido - ha rimarcato - perché, nonostante prosegua il calo dell’indebitamento che ha caratterizzato il nostro mandato, presenta un corposo volume di investimenti. Un bilancio che ha dovuto affrontare momenti delicati – ha aggiunto il sindaco che a giugno tenterà la riconferma - a seguito di un adeguamento degli stanziamenti di spesa per i contratti di servizio pubblico e per gli appalti ma che è stato impostato senza aumentare pressione fiscale e tassazione. Non sono state aumentate infatti nemmeno le tariffe dei servizi a domanda individuale quali asilo nido e mense scolastiche". "Tra i lavori più rilevanti la realizzazione del polo scolastico nell’area ex calzaturificio che vedrà ospitate le primarie e la secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Sassoferrato Genga, in un’ottica futura di ampliamento del bacino d’utenza. Si prevede il trasferimento delle Scuole primarie per settembre 2025".