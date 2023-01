"Bilancio, situazione ingessata". "Menzogne"

"Abbiamo ereditato, come certificato sia dalla Corte dei Conti, sia dai revisori contabili, una situazione patrimoniale totalmente ‘ingessata’ un vero e proprio ‘pre-dissesto’ e nonostante questo e i tagli arrivati dal governo, siamo riusciti a stanziare 100mila euro per le società sportive e 50mila per le famiglie in difficoltà nel pagare le bollette".

Così dalla maggioranza Andrea Anibaldi (Rinasci Fabriano), Riccardo Ragni (Progetto Fabriano) Paolo Paladini (Pd) dopo il via libera in aula con 14 voti favorevoli e 5 contrari al bilancio di previsione. Parlano di "assoluta insipienza e imperizia amministrativa di chi ha guidato la città negli ultimi cinque anni, con un’autentica ‘gelata’ amministrativa che ha paralizzato l’azione politica del territorio".

Non si fa attendere la replica dell’ex sindaco Gabriele Santarelli: "I revisori dei conti hanno sempre certificato la correttezza del bilancio dei 5 anni della nostra Amministrazione parlando di conti solidi e in ordine tanto da avere un saldo sempre più che positivo per ciascuna delle annualità nelle quali abbiamo governato. Se è pre-dissesto deve essere certificato, altrimenti sono solo chiacchiere e menzogne. Se nel 2022 sono riusciti a pagare le bollette nonostante gli aumenti lo devono solo alle risorse che gli abbiamo lasciato (6 milioni di avanzo) e agli investimenti sulla pubblica illuminazione (risparmio di 900mila euro). Erano 5 anni che non si sentiva dire che "non ci sono i soldi" e invece ora dopo averci affascinati con il loro slogan ‘ripartiamo’, sono tornati al loro vecchio grande amore: non ci sono i soldi. Quello che salta agli occhi è l’aumento dell’Imu, delle mense, dei parcheggi e la privatizzazione dei servizi".

Dalla maggioranza parlano invece di "bilancio incentrato sui principi di perequazione fiscale ed equità sociale: le fasce più deboli non sono toccate, non subiscono alcun aumento di tassazione, mentre chi ha di più è giusto che paghi di più a titolo di Imu". "Non possono essere sempre i cittadini a pagare i problemi dei Comuni – attacca dall’opposizione Danilo silvi (Fdia) -. Le rette aumentano, la tassa rifiuti e l’abbonamento dei parcheggi aumentano. Proprio perché la crisi corrode, questa maggioranza avrebbe dovuto inventarsi qualcosa per recuperare fondi, tagliando le spese della cittadinanza, non prelevando più soldi. Magari evitando di aumentare gli stipendi, per legge, di sindaco e assessori che potrebbero lavorare decurtando il compenso del 50%. Questo bilancio è fatto male e rappresenta un punto buio, il peggiore, di questa Amministrazione che, in campagna elettorale, si è presentata come paladina del popolo".