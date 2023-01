"Bilancio, tariffe ritoccate per coprire il deficit"

"Abbiamo ereditato un bilancio in pre-dissesto e in assenza di correttivi il deficit per il 2023 è quantificato in un milione e 138mila euro. Questo ha portato inevitabilmente a mettere mano alla manovra tributi ma con una salvaguardia rigorosa della sensibilità sociale". Così l’assessore al Bilancio Pietro Marcolini sul bilancio preventivo appena approvato. "Non abbiamo toccato l’aliquota Irpef comunale lasciando l’esenzione a 12.500 euro a differenza di altri Comuni dell’entroterra come Camerino, Matelica, Recanati e Civitanova che hanno un’aliquota unica allo 0,80%. Abbiamo ritoccato le tariffe Imu per seconde e terze case, fabbricati e canoni concordati, che darà un gettito di 550mila euro e ritoccato le tariffe del nido e delle mense scolastiche introducendo nuovi scaglioni di Isee il cui maggior gettito andrà ad aiutare i redditi più bassi".

Per la mensa, nell’anno scolastico 2022-23 chi ha un reddito Isee da 20mila a 30mila euro paga 4,80 il pasto per il primo figlio e 5 euro dai 30mila euro in su, mentre dal prossimo anno i secondi si troveranno a pagare 5,50 e chi ha un Isee maggiore di 40 mila 5,50 che saliranno a 6 per chi ha un indicatore di 50mila euro e oltre. Le ultime due fasce Isee sono di nuova introduzione.

Marcolini smentisce il "lascito di 10 milioni di euro" di cui parlava l’ex sindaco Santarelli. In realtà "sono 8,5 milioni di avanzo libero ma con un’esplosione dei residui attivi cioè delle entrate accertate ma non riscosse, lievitata negli scorsi anni da 7 a 22 milioni. Non certo un mare di bengodi. Questo costringe l’Ente ad accantonare prudenzialmente risorse vitali, pari a 2 milioni di euro, per far fronte alla loro parziale dubbia esigibilità".

Tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione Ghergo "l’accertamento e riscossione dei tributi" 2 milioni sono stati previsti per "mettere in sicurezza i debiti" e non si esclude l’esternalizzazione del servizio come spiega il sindaco Ghergo che aggiunge: "A oggi della spesa maggiore pari a 1,3 milioni di rincari energetici e del gas riavremo massimo 150mila euro. Non appena saranno certi e assegnati al Comune tutti i trasferimenti sovralocali faremo una variazione di bilancio con la quale rafforzare gli investimenti e ridurre ancora l’indebitamento".

"Per rilanciare l’attività dell’ente – aggiunge Marcolini - sono state assunte 22 unità di personale che vanno a ringiovanire ed arricchire di nuove professionalità la struttura amministrativa". "Voglio precisare - conclude il sindaco Ghergo – che questa Amministrazione non ha assunto alcun provvedimento per aumentare le indennità degli assessori e del sindaco, come demagogicamente sostenuto dall’opposizione, in quanto stabilite da una legge nazionale".

Sara Ferreri