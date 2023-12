"Bilancio, tasse ferme". Ritocco per le mense

"È atteso un taglio dei fondi del governo, che dovrebbe ruotare attorno a 100mila euro, ma abbiamo lavorato per mantenere inalterati i servizi, la tassazione e le tariffe, tranne un ritocco per le mense (da 30 a 50 centesimi a pasto per chi ha un Isee superiore a 12mila euro, ndr), per salvaguardarne la qualità". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo sul bilancio al voto dell’aula giovedì. "L’indebitamento – aggiunge l’assessora al bilancio, Paola Lenti – sale per effetto del mutuo di un milione per il ponte San Carlo da 20 a 21 milioni, ma non ci sono in previsione altri mutui". "L’addizionale Irpef e l’Imu sono invariate", aggiunge il dirigente Gianluca Della Bella. Gli investimenti ammontano a 22 milioni e sono già tutti impegnati gli oneri di urbanizzazione di Amazon, che si sta insediando alla Coppetella. "I 4,3 milioni – spiega Fiordelmondo – saranno utilizzati per la ristrutturazione della casa di riposo per 2,5 milioni, intervento che era improrogabile e che partirà all’inizio del nuovo anno; per il recupero del complesso San Martino 1,2 milioni e in minima parte per il progetto di riqualificazione dell’ex Cascamificio". Senza Amazon probabilmente sarebbe cresciuto ancora più l’indebitamento che ora si attesta a 520 euro per ogni cittadino, neonati compresi. Il bilancio previsionale modifica anche la tassa di soggiorno: 1,50 euro pure per gli Airbn, oggi esclusi. sa. fe.