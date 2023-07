Bilancio, Zinni detta la nuova linea "La povertà non si combatte con 50 euro"

"La lotta alla povertà non si contrasta con il risparmio di 50 euro sulla Tari, ma con politiche più incisive ed efficaci a sostegno della famiglia. Tra queste, in ottobre, nel bilancio di previsione vorremmo individuare contributi per potenziare il potere d’acquisto dei nuclei, magari in rapporto al numero di figli".

Il vicesindaco e assessore al Bilancio Giovanni Zinni torna sulle agevolazioni per la tassa sui rifiuti non riconosciute per il 2023 - terreno di scontro tra maggioranza e opposizione - e chiarisce alcuni aspetti, soprattutto relativi allo squilibrio tra le fasce Isee più benestanti, che avrebbero ottenuto riduzioni più sensibili rispetto alle meno abbienti e dunque più a rischio.

"Con una penalizzazione, quindi, per quelle fasce intermedie – dettaglia –. Gli sgravi, calcolati in base al reddito Isee, avrebbero interessato all’incirca poco più di 2mila nuclei familiari, ovvero il 4.5 per cento della popolazione della città. L’inserimento a bilancio di quelle riduzioni avrebbe comportato una spesa di ulteriori 210mila euro. Cifra da un lato cospicua per il Comune, dall’altro non certo risolutiva per la condizione di indigenza delle persone. Il che significa: se avessimo speso oggi per la Tari, avremmo dovuto togliere a qualcosa di più importante e urgente come la cura del verde, le strade, gli impianti, la cultura. Ma ribadisco. Da parte nostra c’è la massima disponibilità, laddove riuscissimo a trovare le adeguate coperture finanziarie, a rivedere il piano nel nostro primo bilancio di previsione in autunno. La disponibilità la diamo sulla scorta di un bilancio fatto dalla precedente amministrazione, ma noi vorremmo lasciare traccia della nostra idea politica, discontinua, in altra maniera – sostiene -. Abbiamo cominciato con lo stralcio delle cartelle esattoriali" tra il 2000 e il 2015, il cui condono interesserà 1.430 contribuenti anconetani e un totale di quasi 438mila euro.

Altro di quegli argomenti discussi nel Consiglio comunale di lunedì, quando è stato approvato l’assestamento di bilancio per una manovra da 2,5 milioni. L’assessore insiste sulla volontà politica della Giunta di centrodestra di lasciare un’impronta ben precisa: "Intanto riepilogo le somme che abbiamo previsto con la variazione di bilancio per la spesa corrente. Nell’ordine: 400mila euro per il verde, 400mila euro per le manutenzioni straordinarie, strade e lavori pubblici, 250mila euro alla cultura che era stata portata a zero, 50mila euro per gli impianti sportivi, non dimentichiamoci che a settembre ospiteremo l’Eurovolley; 10mila euro per la campagna di reclutamento dei giovani per il gruppo di Protezione civile comunale; 150mila euro per implementare il bus navetta per Portonovo e le corse dell’ascensore del Passetto; 50mila euro per il trasporto pubblico degli studenti terremotati". E così via.

La novità, invece, proprio in chiusura: "Perché abbiamo aggiunto in conto capitale 150mila euro, oltre ai 250mila già previsti, per ristrutturare la pista d’atletica e le pedane del campo Conti, dove si allenano – tra gli altri – i nostri campioni Tamberi e Barontini". Proprio gli staff degli atleti anconetani avevano lamentato condizioni di degrado della struttura.

Giacomo Giampieri