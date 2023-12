Billy sbarca in città e trova la droga

Neppure il tempo di arrivare in città dalla "sua" Tolentino che Billy – pastore tedesco che affiancherà la Polizia locale di Falconara nel presidio del territorio – ha subito scoperto 15 grammi di stupefacenti. Il cane antidroga, infatti, è entrato in servizio per la prima volta ieri pomeriggio, assieme al suo conduttore Giorgio Aringoli, ed ha mostrato un fiuto infallibile. Appena arrivato alla stazione è stato impegnato nel controllo delgi autobus che si sono fermati ed ha recuperato un totale di 11 grammi di hashish, suddiviso in tre pezzi, e 3,5 grammi di cristalli di droga sintetica. Lo stupefacente è stato ritrovato su tre autobus distinti, almeno una decina quelli controllati, ed è stato abbandonato sul pavimento, probabilmente quando il possessore si è accorto della salita a bordo del cane poliziotto. Per la prima uscita di Billy erano presenti anche il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni, l’assessore Raimondo Baia e il sindaco Stefania Signorini. L’esemplare è un ‘grigione’ di quattro anni, in forze a Tolentino dal 2021, la prima unità cinofila della Polizia locale in provincia di Macerata e la seconda nelle Marche. La presenza di Billy e del suo conduttore è frutto di un accordo tra i Comuni di Falconara e Tolentino.