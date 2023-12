Bimba di 7 anni chiama i carabinieri: "Correte, papà picchia la mamma"

Falconara (Ancona), 17 dicembre 2023 – “Presto, correte, papà sta picchiando la mamma". Sette anni, nigeriana, un uso fluente della lingua italiana. E soprattutto prontezza di riflessi e coraggio. Così tanto da cogliere il momento giusto per allontanarsi dal padre che stava riversando tutta la sua rabbia sconsiderata sulla moglie, prendere un telefonino e comporre il numero di emergenza 112 che aveva sentito alla televisione.

Un bambino con uno smartphone, foto generica

Quando l’operatore della centrale ha risposto, ha capito subito che non poteva trattarsi di uno scherzo e ha girato la chiamata ai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile di Ancona si sono fiondati nell’abitazione di Falconara da cui proveniva la telefonata, e dopo aver fatto irruzione hanno bloccato l’uomo ancora in evidente stato di agitazione. La moglie aveva segni e lividi dappertutto ed era sotto choc. Il 39enne nigeriano è stato arrestato e rinchiuso in carcere. E’ accusato, per ora, di maltrattamenti.

Se non è accaduto qualcosa di irreparabile l’altra sera in quell’abitazione di Falconara è solo merito della bambina che ai militari stessi avrebbe rivelato di aver sentito alla tv del numero da chiamare in occasione di uno dei tanti servizi sul delitto di Giulia Cecchettin.

La bambina, che a Falconara frequenta la seconda elementare ed è perfettamente integrata, di fatto è l’unica in casa a parlare bene l’italiano. Si è mossa con grande coraggio, salvando la mamma da possibili conseguenze devastanti. La stessa donna in mattinata si era presentata alla tenenza dei carabinieri di Falconara per segnalare il comportamento violento del marito. Descritto come una sorta di padre padrone, che imponeva a tutti dentro casa la sua legge a suon di schiaffi e insulti.

La donna non sopportava più di subire. E soprattutto era profondamente ferita nell’animo dalle botte che aveva preso in più di un’occasione senza avere il coraggio di fiatare. Ma era arrivato il momento di ribellarsi e denunciare. L’occasione è stata colta in extremis dalla figlia di sette anni, la più piccola di tre fratelli.

"Signora come sta?" le hanno chiesto i carabinieri. La donna piangeva e ha riferito che il marito la stava picchiando. Ha riportato ferite lievi. I carabinieri hanno arrestato il 39enne. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Potrebbero essere contestare anche le lesioni se la moglie sporgerà denuncia per le percosse prese venerdì. Nelle prossime ore sarà fissata la data per la convalida dell’arresto. I rapporti in casa erano tesi già da tempo. I carabinieri ora stanno ascoltando anche i vicini per capire da quanto tempo andava avanti questa situazione. Uno dei tanti drammi nascosti tra le mura di casa.