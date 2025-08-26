Benedetta, bimba affetta da autismo: una raccolta fondi per darle speranza

Aveva pochi mesi quando hanno iniziato a percepire che la bimba aveva qualcosa, la diagnosi però è arrivata solo quando aveva due anni. Da quel giorno le loro vite sono cambiate per sempre. La coppia, lui 27 anni, lei 37 anni, vive ad Agugliano e sta tentando tutte le terapie possibili per migliorare le condizioni della figlia ma le cure mediche si sa, hanno costi elevati soprattutto quando il sistema sanitario pubblico italiano non contempla certi percorsi medici ritenuti ancora sperimentali ma con alta percentuale di riuscita. Delle cure in Lituania potrebbero aiutare Benedetta ad acquistare l’uso della parola e una vita migliore. Papà Riccardo è un operaio, mamma Annalisa è infermiera, non dispongono di cifre importanti per volare fino ai paesi baltici con le loro risorse. Così hanno attivato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme che si chiama ‘Una speranza per Benedetta’. In poche righe spiegano come la loro piccola è affetta da autismo grave e non riesce a comunicare e interagire con il mondo che la circonda. Devono arrivare a 10mila euro per pagare viaggio e le cure di 4 giorni. La raccolta fondi è partita mercoledì.

“È la nostra ultima speranza – spiega Riccardo al Carlino – è una cura che ci è stata consigliata da un medico di Bari, il professore Nicola Antonucci, esperto in autismo infantile, a cui ci siamo rivolti dopo aver provato diverse strade. Antonucci ha in cura nostra figlia, le ha fatto fare una dieta senza glutine e con lui abbiamo trovato già un piccolo miglioramento. Ci ha consigliato una terapia con cellule staminali, da fare il prima possibile perché entro i 5 anni si possono fare grandi miglioramenti se l’autismo viene trattato in tempo. Già averlo diagnosticato precocemente è stato un bene”. Riccardo e Annalisa si sono accorti che qualcosa non andava nella bimba dopo alcuni mesi. “Alzava gli occhi – dice Riccardo – aveva dei comportamenti strani e ci siamo rivolti ai dottori ma tutti ci tranquillizzavano, dicevano che eravamo noi troppo apprensivi, che la bambina stava bene poi però all’età di due anni, dopo vari accertamenti, la diagnosi è arrivata all’ospedale di Fano, dove hanno un centro specializzato. Lì ha fatto le prime cure, è stata in terapia un anno, adesso è seguita al Santo Stefano di Jesi dove va due volte alla settimana. L’autismo non si cura ma lo puoi alleviare. Ha fatto anche la camera iperbarica, serve per riattivare delle cellule e funziona su nove bambini su dieci, noi purtroppo siamo stati quell’uno che non ha funzionato. Adesso c’è la possibilità di questa cura in Lituania, vogliamo tentare, se non funziona potremmo almeno dire che le abbiamo provate davvero tutte”. Appena raggiunta la cifra, Benedetta e i suoi genitori partiranno. Ieri la raccolta aveva di poco superato i 5mila euro. È a metà del traguardo.