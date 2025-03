Bimba caduta dalla finestra: dimessa

E’ stata dimessa dall’ospedale Salesi la bambina di 5 anni caduta da una finestra di una abitazione in via Rovereto, il 1 febbraio scorso. La piccola aveva fatto un volto di circa sette metri finendo in un giardino condominiale. L’impatto con il suolo era stato attutito dalla presenza di un albero e dal terreno morbido perché fino al giorno prima era piovuto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e fu portata all’ospedale Salesi, ricoverata in Rianimazione con una prognosi riservata. Dopo due settimane la prognosi è stata sciolta e la bambina è stata trasferita in Neuropsichiatria infantile dove è rimasta ricoverata fino al 6 marzo scorso. I medici l’hanno dimessa ed è stata trasferita in un centro riabilitativo. Sull’incidente la Procura, con la pm Serena Bizzarri, ha aperto un fascicolo, inizialmente contro ignoti ma è chiaro che non sia più così. L’indagine, affidata alla squadra mobile della polizia, non è ancora chiusa. La minore quella mattina era in casa con la madre che stava facendo delle pulizie domestiche in un’altra stanza. La bambina giocava in sala con dei peluche quando è salita sul divano arrivando fino alla finestra. Non è chiaro se l’abbia trovata aperta o l’abbia aperta lei stessa. Sull’albero sottostante e sul prato del giardino erano stati trovati dei peluche che probabilmente le erano caduti o ce li aveva buttai per giocare. Forse nel tentativo di riprenderli si sarebbe sbilanciata dalla finestra. Erano stati i vicini di casa a dare l’allarme, vedendo una gamba a terra.

ma. ver.