Bimba si arrampica sulla finestra e vola nel cortile per più di tre metri

Chiaravalle (Ancona), 18 novembre 2023 – Grande spavento ieri mattina in via Martiri della Libertà: bimba di tre anni si arrampica sulla finestra aperta di casa e cade di sotto. Un volo di tre metri e mezzo nel cortile interno. La caduta avrebbe potuto avere conseguenze più gravi se non gravissime ma fortunatamente proprio nel cortile dove la piccola, di origini marocchine è precipitata, si trovava una sedia di plastica che ha attutito il colpo.

Si parlava di vero e proprio miracolo anche tra i soccorritori ieri mattina in via Martiri della Libertà dove sono accorsi i sanitari, con automedica, ambulanza e elisoccorso. Mancavano dieci minuti alle 13 quando la bimba marocchina di 3 anni è precipitata dalla finestra del primo piano dell’abitazione in cui vive con la famiglia, poco distante dal centro della città di Maria Montessori.

La piccola, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbe arrampicata sulla finestra, andando sulle due barre orizzontali poste a parapetto. Una volta arrivata in cima si sarebbe sporta sul cortile interno all’abitazione, senza che i genitori se ne fossero accorti in tempo.

Una frazione di secondo e la piccola sarebbe caduta praticamente in piedi sulla sedia di plastica da giardino la quale si trovava posizionata vicino alla parete. La sedia avrebbe miracolosamente attutito la caduta. La bimba per lo spavento e forse anche per il dolore sarebbe scoppiata in un pianto disperato.

La mamma sarebbe accorsa consolando la piccola e allertando i soccorsi tramite il 112. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle, l’automedica di Ancona soccorso in postazione a Torrette mentre dall’ospedale regionale si alzava in volo Icaro atterrato poco distante rispetto all’abitazione dov’è avvenuto l’incidente. La bimba è rimasta vigile e cosciente durante tutti i soccorsi.

Medicata e controllata sul posto, la piccola è stata trasportata con un codice rosso al pronto soccorso del pediatrico Salesi dove il personale medico l’ha sottoposta a tutti gli esami e accertamenti del caso.

Si sospettavano in particolare traumi al bacino dovuti appunto alla caduta e all’impatto con la sedia che, con la sua ‘elasticità’, ha comunque evitato il peggio. Le condizioni della piccola non sarebbero particolarmente preoccupanti. Sul posto ieri mattina si sono portati anche i carabinieri della locale stazione per effettuare tutti gli accertamenti di rito.