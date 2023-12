Bimba coraggio, il padre violento resta in cella

Da sei anni avrebbe subito le violenze del marito fatte di percosse fisiche, offese verbali, dispetti e anche minacce che prima o poi l’avrebbe fatta fuori. "Ti ammazzo e dopo mi ammazzo anche io" è arrivato a dirle venerdi pomeriggio, poco prima che la loro figlia di 7 anni chiamasse il 112 per chiedere aiuto. "Correte, papà sta picchiando mamma", aveva detto la bambina all’operatore che ha avvisato subito i carabinieri andati poi sul posto. Un allarme dato tempestivamente e che ha fatto arrestare l’uomo, 39 anni, nigeriano.

Ieri mattina il gip Carlo Masini ha convalidato l’arresto confermando la misura cautelare del carcere. Il marito violento rimarrà in cella. Non avendo parenti vicini non c’era nemmeno un luogo dove poteva risiedere per una eventuale misura più tenue. La convalida dell’arresto, effettuato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona, si è tenuta in carcere, a Montacuto, dove il nigeriano è stato assistito dall’avvocato d’ufficio Alessandro Calogiuri. Gli sono stati contestati sia i maltrattamenti in famiglia che le lesioni personali. II 39enne, operaio, con una fedina penale pulita, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip che gli ha chiesto di riferire sull’accaduto di venerdì e sui motivi per i quali ha picchiato la moglie.

La donna, 34 anni, anche lei nigeriana, era in casa con due dei tre figli che la coppia ha, c’era la bambina di 7 anni che ha fatto poi la telefonata al 112 e una sorellina più piccola. I militari, intervenuti nell’appartamento, l’hanno trovata con i segni delle percosse al collo e alla testa. Il marito l’avrebbe presa a pugni, cercando anche di stringerla al collo. Portata in ospedale i medici l’hanno dimessa con cinque giorni di prognosi. Già ad agosto una pattuglia dei carabinieri era intervenuta a casa della coppia per un violento litigio. Erano stati i vicini di casa a chiamare. La 34enne però non aveva voluto sporgere denuncia contro il coniuge riferendo che aveva preso solo uno schiaffo. Venerdì mattina, dopo un’altra aggressione subita, era stata alla Tenenza dei carabinieri di Falconara per denunciare l’uomo riferendo ai militari che era dal 2017 che lui la maltrattava e picchiava ed era arrivata a temere per la sua incolumità. L’atteggiamento violento sarebbe iniziato subito dopo la nascita dell’ultimo figlio, nel 2017. Dopo la denuncia era tornata a casa. Nel pomeriggio ancora un pestaggio da parte del 39enne e le urla in casa. La nigeriana avrebbe chiesto aiuto ai vicini ma poi, non parlando bene italiano, è stata la figlia a parlare al cellulare con un operatore del 112 chiamato con un telefonino. La bambina ha appreso l’italiano andando a scuola.

