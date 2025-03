Bimba in pericolo di vita trasportata a Roma con un volo militare

Il volo sanitario è stato richiesto dalla prefettura di Ancona e autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, per poi essere tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea - 1ª Regione aerea di Milano che ha così autorizzato il volo del C130J decollato dalla base della 46ma Brigata aerea di Pisa.

Il trasferimento nella capitale si è reso indispensabile in quanto la bambina ha la necessità urgente di essere sottoposta a una respirazione extracorporea (Ecmo) con un macchinario in che il Salesi non ha in dotazione e che invece è funzionante al Bambin Gesù di Roma. Si è quindi messa in moto la macchina dell’emergenza. Il velivolo militare ha raggiunto l’aeroporto marchigiano dove ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la piccola, precedentemente ricoverata presso il presidio ospedaliero Salesi di Ancona, oltre ad un’automedica e all’equipe composta da operatori sanitari e autisti dei mezzi per poter fornire un’adeguata assistenza durante il volo.

Una volta giunto all’aeroporto di Ciampino, l’ambulanza e l’automedica hanno proseguito la loro corsa verso l’ospedale pediatrico della capitale per consentire alla bimba di ricevere le cure mediche del caso.

Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari o per missioni di ricerca e soccorso.

Equipaggi del 31mo stormo di Ciampino, del 15mo stormo di Cervia e dei centri Search and rescue dipendenti, della 46ma Brigata aerea di Pisa e del 14mo Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi e personale in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero.