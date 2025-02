Bimba precipitata dalla finestra. Il vicino: "Così l’ho soccorsa subito"

Ha sentito una vicina di casa che gridava dopo aver visto una gamba della bambina precipitata dal secondo piano e si è fiondato subito di sotto per aiutare. "Era per terra e si stava rialzando quando mi è venuta incontro, l’ho abbracciata per tranquillizzarla poi l’ho subito distesa perché conosco le pratiche di soccorso. Pochi istanti dopo è arrivata la madre che l’ha riportata dentro". Racconta così l’inquilino della palazzina di via Rovereto, dove sabato mattina una bambina di 5 anni è caduta dalla finestra facendo un volo di sette metri, che per primo ha prestato i soccorsi alla minore finita su un giardinetto nel perimetro condominiale. L’uomo ha fatto corsi di primo soccorso e sa che dopo un trauma bisogna lasciare il paziente a terra assicurandosi che non si muova e in una determinata posizione di sicurezza. La concitazione del momento e l’arrivo della mamma, sconvolta per aver visto la figlia di sotto, senza assistere alla sua caduta, hanno portato la donna a prenderla con sé e riportarla nella palazzina, a casa di una vicina e dove ha atteso l’arrivo dei soccorsi. La piccola era molto agitata e spaventata. Le sue condizioni ieri sono rimaste gravi ma stabili, è ancora in prognosi riservata, ricoverata al Salesi nel reparto di Rianimazione pediatrica. Ha un trauma da precipitazione da grandi altezze. Dopo l’arrivo in ospedale le sue condizioni sabato si sono aggravate e i medici hanno deciso di operarla per ridurre il trauma cranico riportato.

La bambina sabato era in casa solo con la madre che nel momento però era in un’altra stanza a fare le pulizie. Non si sarebbe accorta che la figlia, mentre giocava con dei peluche, è arrivata fino alla finestra sotto la quale si trova un divano, l’avrebbe aperta per buttare gli animaletti di sotto. Forse nel tentativo di recuperarne uno si è sbilanciata cadendo giù. Nel vicino albero di melograno, senza foglie, è stato trovato un peluche incastrato tra i rami e un palloncino. Nel giardinetto dove è caduta c’era un peluche di unicorno che ieri mattina era ancora lì. Per la mamma si potrebbe avviare un’indagine per omessa vigilanza.