Bimba tolta, mamma condannata. Il papà esulta: "Vittoria per mia figlia"

"Finalmente dopo quasi sette anni di battaglie è stata fatta un po’ di giustizia, dedico questa vittoria a mia figlia ed a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni". Così Emilio Vincioni dopo la sentenza che ha condannato la sua ex moglie a due anni di reclusione e due anni di sospensione della responsabilità genitoriale per sottrazione internazionale e trattenimento di minore all’estero. Nel 2016 Vincioni concesse alla moglie greca di partorire la bambina nella sua terra natale, dopodiché lei non tornò più in Italia "senza alcuna ragione". Da qui l’avvio di una lunga battaglia giudiziaria, non ancora terminata. "Questo strumento - commenta Vincioni - acclara quello che è accaduto e mi può aiutare a realizzare un sogno che dovrebbe essere semplice; quello di fare il padre e di dare un padre a mia figlia. Nel processo ero parte civile in nome mio e di mia figlia. Oggi brindo a mia figlia affinchè questa tragedia possa finire e io possa fare il padre in Grecai e in Italia. Questa, ci tengo a dirlo, non è una guerra contro nessuno ma per mia figlia. Importante traguardo anche se arriva dopo sette anni".

sa.fe.