Bimbo di 3 anni ingoia una biglia Portato al Salesi

Grande paura ieri pomeriggio in un’abitazione del centro cittadino dove un bambino di tre anni, mentre giocava ha inavvertitamente portato alla bocca e ingoiato una biglia. I genitori se ne sono subito accorti e hanno chiamato il 112. I soccorsi tempestivi dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Gialla hanno probabilmete evitato il peggio. Il bimbo è stato trattato sul posto, per poi essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Salesi con un codice di media gravità.

Le sue condizioni, per fortuna non destano particolari preoccupazioni. I sanitari sono riusciti a individuare la biglia e a liberare il corpo del bambino che non dovrebbe aver riportato conseguenze gravi dal gesto.