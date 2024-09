Bimbo di 3 anni rischia di annegare in piscina a Senigallia: rianimato

Senigallia (Ancona), 27 agosto 2024 – Sfiorata la tragedia ieri pomeriggio a Marzocca dove un bambino di tre anni ha rischiato di affogare nella piscina della struttura dov’era ospite.

Un anno horribilis per le piscine estive dove si sono sfiorati diversi incidenti e dove purtroppo, in alcuni casi, come a Imola un mese fa, non è stato possibile evitare la tragedia. Ieri, poco dopo le 18, in quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio per la famiglia del piccolo che stava trascorrendo qualche ora di relax in piscina, ha rischiato di trasformarsi in un incubo. Pochi minuti che sono sembrati interminabili per i genitori del bambino che ha rischiato di annegare. Immediato l’allarme: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che ha vericellato il medico e da Falconara è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla: momenti di tensione a bordo vasca dove il piccolo, subito soccorso e sottoposto alla rianimazione, si è fortunatamente ripreso.

I medici gli hanno subito osservato i parametri e ne hanno predisposto l’immediato trasferimento in ambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Il bimbo è arrivato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La struttura dov’è stata sfiorata la tragedia si trova a Marzocca, a poca distanza dal lido del carabiniere.

Il bimbo dovrà restare in osservazione e nei prossimi giorni, se i parametri torneranno nella norma, sarà dimesso e potrà tornare alla sua vita normale. Per i genitori del piccolo, quanto accaduto, sarà solo un brutto ricordo. Quella che volge al termine è stata un’estate impegnativa per i baywatch della spiaggia di velluto che hanno dovuto effettuare diversi interventi.

Molti sono stati dovuti al caldo: l’ultimo sabato mattina quando una donna di 40 anni è stata soccorsa a Cesano, dove si trovava in spiaggia con la famiglia. In quel tratto di spiaggia libera due settimane prima un’anziana era stata colta da un malore mentre faceva il bagno: prontamente riportata a riva, è stata trasferita in ospedale dove si è ripresa dopo poche ore. La prima vittima del mare dell’estate 2024 è un anziano turista deceduto il 18 giugno scorso, l’ultima un anziano residente nell’hinterland che è stato colto da un malore mentre faceva il bagno il 29 luglio. Poi qualche giorno fa l’imbarcazione che è stata riportata a riva dopo essersi arenata negli scogli e ieri, l’incidente occorso nella piscina di Marzocca.