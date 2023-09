Bimbo morto in bicicletta a Senigallia (Ancona) per un incidente con un’auto

Ancona, 20 settembre 2023 – Tragedia a Marzocca di Senigallia (in provincia di Ancona), bambino in bicicletta finisce contro un’auto e muore durante il trasporto in eliambulanza.

Erano le 17,15 quando dall’ospedale di Torrette di Ancona si è alzato in volo l’elimabulanza Icaro: sul posto si era precipitata anche un’ambulanza dell’Avis di Montemarciano (An). L’11enne Francesco Lignola che da qualche giorno si era seduto sui banchi della prima B dell’Istituto Senigallia Sud Berardi, si è scontrato con un’auto mentre in sella alla sua bicicletta percorreva un tratto di via della Resistenza. Alla guida della Volkswagen Passat c’era una donna di 41 anni.

Il bimbo è stato sbalzato prima sul cofano poi è volato cadendo a terra e battendo violentemente il capo.

Le sue condizioni sono sembrate subito disperate, durante la corsa in elicottero a Torrette è morto a seguito di un trauma cranico e uno toracico riportati durante l’urto. L’automobilista è rimasta lievemente ferita.

Il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro dei mezzi. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale che ha ascoltato anche alcuni testimoni.

Sotto choc i genitori e l’intera frazione dove il ragazzino si era trasferito insieme alla sua famiglia da qualche tempo: il padre del bimbo si è precipitato sul luogo dell’incidente e ha accusato un malore. E’ stato soccorso dal personale medico.